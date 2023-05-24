Годовая инфляция в Ингушетии продолжила замедляться

Как сообщила пресс-служба Отделения—Национальный банк по республике Южного ГУ Банка России, снижение происходило, в том числе, за счет эффекта базы: в расчетах перестал учитываться высокий ценовой прирост апреля прошлого года. Оказали влияние и другие факторы: рост предложения, снижение расходов производителей, сдержанная потребительская активность.

Высокий урожай зерна и сахарной свеклы прошлого года способствовали замедлению роста цен на кондитерские, макаронные и хлебобулочные изделия. Фермеры региона увеличили производство мяса, это привело к снижению годовых темпов прироста цен на курицу, индейку и баранину. В апреле также медленнее дорожали сметана и кисломолочные продукты, а сливочное масло и творог подешевели.

На непродовольственном рынке восстанавливается предложение — за счет альтернативных каналов поставок и роста производства внутри страны. В сочетании со сдержанным спросом это привело к тому, что в апреле в годовом выражении медленнее росли цены на моющие и чистящие средства, одежду и обувь, парфюмерно-косметические и строительные материалы. Также в республике замедлился рост цен на холодильники и микроволновые печи.

По прогнозу Банка России, с мая показатель годовой инфляции начнет расти и составит 4,5 — 6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.