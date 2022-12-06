Гололед стал причиной ДТП с участием 15 машин в Ингушетии
Полтора десятка автомобилей столкнулись на федеральной трассе в республике, сообщили газете «Ингушетия» в МЧС республики во вторник.
«На выезде из города Сунжа произошло массовое ДТП — столкнулись 15 машин», — сказал собеседник.
Он отметил, что причиной происшествия стало обледенение дороги.
На небольшом участке дороги зафиксировано сразу несколько аварий. Из-за гололеда не все водители смогли справиться с управлением своим транспортным средством.
В результате аварии никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательной отряда «Эрши».