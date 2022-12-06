Гололед стал причиной ДТП с участием 15 машин в Ингушетии

«На выезде из города Сунжа произошло массовое ДТП — столкнулись 15 машин», — сказал собеседник.

Он отметил, что причиной происшествия стало обледенение дороги.

На небольшом участке дороги зафиксировано сразу несколько аварий. Из-за гололеда не все водители смогли справиться с управлением своим транспортным средством.

В результате аварии никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательной отряда «Эрши».