Голосование в Ингушетии прошло без нарушений общественного порядка
Единый день голосования в регионе завершился без существенных нарушений избирательных прав граждан, сообщили в пресс-службе аппарата Уполномоченного по правам человека в Ингушетии.
«В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты избирательных прав граждан в аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии была организована рабочая группа по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан», — рассказал собеседник.
По его словам, сотрудниками аппарата осуществлялось непосредственное наблюдение за обеспечением прав избирателей в ходе голосования на избирательных участках по всей республике.
Сообщается, что с одного из избирательных участков Магаса поступила жалоба на отдаленное расположение от места проживания гражданина закрепленного за ним участка для голосования. Иных жалоб в ходе проведения мониторинга избирательного процесса зафиксировано не было.
Кроме того, в рамках проведения единого дня голосования работала круглосуточная горячая линия аппарата УПЧ. Всего по телефону горячей линии поступили 3 обращения от граждан, которые касались организационных вопросов предстоящего голосования.
Отмечается, что по всем обращениям даны соответствующие разъяснения.