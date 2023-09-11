Голосование в Ингушетии прошло без нарушений общественного порядка

«В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты избирательных прав граждан в аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии была организована рабочая группа по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан», — рассказал собеседник.

По его словам, сотрудниками аппарата осуществлялось непосредственное наблюдение за обеспечением прав избирателей в ходе голосования на избирательных участках по всей республике.

Сообщается, что с одного из избирательных участков Магаса поступила жалоба на отдаленное расположение от места проживания гражданина закрепленного за ним участка для голосования. Иных жалоб в ходе проведения мониторинга избирательного процесса зафиксировано не было.

Кроме того, в рамках проведения единого дня голосования работала круглосуточная горячая линия аппарата УПЧ. Всего по телефону горячей линии поступили 3 обращения от граждан, которые касались организационных вопросов предстоящего голосования.

Отмечается, что по всем обращениям даны соответствующие разъяснения.