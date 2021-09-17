— Я пришла голосовать, понимая свою ответственность перед настоящим и будущим своей республики, — говорит Рейхант Оздоева, библиотечный работник, — чтобы выбрать достойных людей, которые должны стать нашими депутатами. Голосую за будущее нашей республики, за будущее нашей страны, наших детей. Это наш с вами выбор. Я голосую за тех, кому верю и кому доверяю.

Напомним, что по всей стране 17 сентября начались выборы депутатов в Государственную думу VIII созыва. Впервые в истории голосование в стране будет идти три дня.