Голосую за будущее нашей республики, за будущее нашей страны, наших детей
В Республике Ингушетия начались выборы депутатов в Государственную думу РФ восьмого созыва и Народное собрание республики седьмого созыва. Начали свою трудовую вахту и сотрудники избирательного участка № 205 Сунженского района города Карабулака. Люди пришли голосовать за будущее нашей республики и нашей страны.
— Я пришла голосовать, понимая свою ответственность перед настоящим и будущим своей республики, — говорит Рейхант Оздоева, библиотечный работник, — чтобы выбрать достойных людей, которые должны стать нашими депутатами. Голосую за будущее нашей республики, за будущее нашей страны, наших детей. Это наш с вами выбор. Я голосую за тех, кому верю и кому доверяю.
Напомним, что по всей стране 17 сентября начались выборы депутатов в Государственную думу VIII созыва. Впервые в истории голосование в стране будет идти три дня.