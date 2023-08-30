Исследования

Голуби у пруда в Ингушетии погибли из-за теплового стресса в жару

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Специалисты ветеринарного управления республики обнародовали результаты лабораторных исследований павших птиц возле пруда в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Лабораторные исследования на инфекционные и другие заболевания дали отрицательный результат», — сказал предстатель управления.

В службе считают, что причиной гибели голубей могла стать установившаяся в августе жаркая погода, порой температура повышалась до 41℃.

По словам специалистов, ситуация аналогична картине прошлого года. Вследствие отсутствия потовых желез механизм терморегуляции у птиц усложнен, что вызывает тепловой стресс. Несмотря на большое количество открытых водоемов на территории республики, из-за гипертермии наступает гибель ослабленной птицы.

Напомним, в августе минувшего года ингушские экологи выявили факт гибели рыб в назрановском пруду. По информации республиканского Минприроды республики, это произошло из-за низкого содержания кислорода в воде, уровень которого упал из-за сильной жары.

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