Гончарная мастерская «Малх» проведет в Назрани Ингушетии ярмарку мастеров
Инклюзивная гончарная мастерская «Малх» 24-26 декабря проведет ярмарку мастеров, которая станет завершающим этапом проекта.
«На ярмарке будут предоставлены гончарные изделия людей с ограниченными возможностями здоровья и наших мастеров, а также участниками выступят ремесленники самых разных направлений со всей Ингушетии», — рассказала руководитель проекта Савда Костоева.
По ее словам, на ярмарке также пройдут творческие мастер-классы, в том числе и гончарные.
Мероприятие состоится по адресу: г. Назрань, «Парк Арбат», левое крыло (старая автостанция).
Начало ярмарки в 11 часов.