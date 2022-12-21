Ярмарка

Гончарная мастерская «Малх» проведет в Назрани Ингушетии ярмарку мастеров

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Инклюзивная гончарная мастерская «Малх» 24-26 декабря проведет ярмарку мастеров, которая станет завершающим этапом проекта.

«На ярмарке будут предоставлены гончарные изделия людей с ограниченными возможностями здоровья и наших мастеров, а также участниками выступят ремесленники самых разных направлений со всей Ингушетии», — рассказала руководитель проекта Савда Костоева.

По ее словам, на ярмарке также пройдут творческие мастер-классы, в том числе и гончарные.

Мероприятие состоится по адресу: г. Назрань, «Парк Арбат», левое крыло (старая автостанция).

Начало ярмарки в 11 часов.

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