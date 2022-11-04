Горная Ингушетия представила СКФО в социальном ролике ко Дню народного единства

«Съёмки прошли в Джейрахском районе Ингушетии. Задействованы в основном были резиденты регионального отделения продюсерского центра Insight People. Задачей было показать в фильме, что День народного единства — праздник, который объединяет более 190 народов самой большой в мире страны от Владивостока до Калининграда, от северных областей до кавказских республик», — сказал Рашид Хамхоев.

Также, по его словам, заключительный день съемок велся в доме известного ингушского художника и скульптора, Народного художника Ингушетии и России, почётного члена Российской академии художеств Мурада Полонкоева.

Как прокомментировала генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина, команды продюсерского центра со всей страны объединились, чтобы показать крепкие семьи Бурятии, мудрость Якутии, щедрость Башкортостана, традиции республик Северного Кавказа.

«Insight People — это не просто продюсерский центр, это объединение талантливых креативных людей по всей стране. Поэтому для нашей большой команды День народного единства — особенный, важный праздник. Мы очень гордимся нашей большой страной, нашими творческими людьми и тем, что каждый день стараемся стать ближе, даже если находимся в тысячах километров друг от друга. Поздравляем с Днем народного единства всех жителей России!», — сказала Алина Зиннатуллина.

По ее словам, Россия — это не просто самая большая страна на планете, которая протянулась на 9 тысяч километров через непроходимые леса тайги, широкие реки Сибири, высокие Кавказские горы и бескрайние среднерусские поля. Россия — это более 190 самых разнообразных народов, которые объединяются в одну большую семью на одной территории.

Продюсерский центр Insight People объединяет талантливых блогеров по всей стране, создавая крупнейшее в России креативное сообщество. Региональные студии уже открыты в 57 городах России, к концу года планируется увеличить масштаб присутствия до 85 регионов. На данный момент на уникальном контракте с продюсерским центром более 1100 блогеров.