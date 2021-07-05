Город мастеров с арт-объектами построят в Ингушетии

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Министерство имущественных и земельных отношений по итогам обсуждения одобрило проект создания в самом молодом городе региона Сунже творческой площадки с гончарными, плотницкими мастерскими и выставочными площадками, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства в понедельник.

«Поддержанный ведомством проект ассоциации ремесленников республики «Город мастеров» направлен на создание уникальной творческой площадки для возрождения, сохранения и развития художественных промыслов ингушского народа», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил собеседник издания, авторы при поддержке региональных властей планируют организовать обучение желающих традиционным ремеслам, что поспособствует развитию народного творчества и вовлечению молодежи в культурную, творческую деятельность.
Проект подразумевает создание целого комплекса из семи отдельных зон с музейно-выставочной площадкой, специальными фотозонами (арт-объекты), гостевым домом (хьаьша-ц1а). У жителей появится возможность осваивать навыки гончарного, плотницкого дела, приобщаться к декоративно-прикладному искусству.

По его словам, вопросы реализации творческого проекта и выделения земельного участка в удобном месте для этих целей обсуждены в министерстве имущественных и земельных отношений с участием главы Коммолодежи региона Анзора Мархиева и представителя ассоциации ремесленников Ингушетии.

В ходе разговора руководство Минимущества заверило инициаторов в том, что окажет содействие в осуществлении намеченных планов.

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