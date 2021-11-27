Акция

Город Назрань Ингушетии примет марш мира и согласия «Европа и Азия»

0
Руслан Абдуллин

Маршрут марша мира и согласия «Европа и Азия», который возьмет старт в 2022 году в городе Нур-Султане, будет пролегать через самый крупный населенный пункт Ингушетии — город Назрань.

Об этом на встрече с мэром города Урусханом Евлоевым сообщил гость республики президент благотворительного фонда «Мир и Согласие» Руслан Абдуллин.

Как отмечается на странице администрации Назрани в Instagram, международный проект направлен на культурное сотрудничество народов мира. Марш охватит Казахстан, Кыргызстан, Россию и Грузию.

Евлоев заверил, что власти Назрани окажут всемерное содействие участникам акции, отметив, что «подобные мероприятия безусловно важны для нашей республики и для города, тем более, если речь идет о мире, согласии и дружбе народов».

Напомним, Руслан Абдуллин (Казахстан) инициатор, организатор и участник 15 маршей мира и согласия по 16 странам Европы, Азии, Индии и Ближнего Востока (прошел 8,5 тысяч километров пешим ходом).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Офицер полиции Ингушетии попал под следствие за незаконный оборот оружия
По новой методике Минстроя России самый недорогой квадратный метр жилья будет в Ингушетии
В Ингушетии за последнюю неделю снизилось количество стационарных больных Covid-19
В МВД Ингушетии назначили служебную проверку после задержания замначальника отдела полиции по Назрановскому району
Замначальника отдела полиции по Назрановскому району задержали в Ингушетии
В Ингушетии нет беспризорных детей
Калиматов принял участие в стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО
Прокурор республики проведет прием студентов Ингушского госуниверситета
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в разбое
Владимир Путин проводит в Сочи двустороннюю встречу с Ильхамом Алиевым
Международный кинофестиваль «Золотая башня» стартует в Ингушетии 29 ноября

Главное

Яндекс.Метрика

 