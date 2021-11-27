Город Назрань Ингушетии примет марш мира и согласия «Европа и Азия»

Об этом на встрече с мэром города Урусханом Евлоевым сообщил гость республики президент благотворительного фонда «Мир и Согласие» Руслан Абдуллин.

Как отмечается на странице администрации Назрани в Instagram, международный проект направлен на культурное сотрудничество народов мира. Марш охватит Казахстан, Кыргызстан, Россию и Грузию.

Евлоев заверил, что власти Назрани окажут всемерное содействие участникам акции, отметив, что «подобные мероприятия безусловно важны для нашей республики и для города, тем более, если речь идет о мире, согласии и дружбе народов».

Напомним, Руслан Абдуллин (Казахстан) инициатор, организатор и участник 15 маршей мира и согласия по 16 странам Европы, Азии, Индии и Ближнего Востока (прошел 8,5 тысяч километров пешим ходом).