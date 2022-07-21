На мемориале славы в Малгобеке участников патриотического мероприятия встретили помощник главы города Яраги Гантимиров, председатель горсовета Осман Евлоев, представители Общественной палаты Ингушетии, бойцы поискового отряда «Малгобек» — участники специальной военной операции на Украине, 9 июля вернувшиеся на малую родину, Исса Даскиев и Магомед Гогиев.

В международном проекте «Дороги славы — наша история» участвуют представители Сербии, Донецкой и Луганской народных республик, а также Республики Беларусь, чей город Брест является побратимом города воинской славы Малгобека.

Участники патриотического мероприятия почтили память защитников Отечества, которые пали смертью храбрых 80 лет назад, защищая Северный Кавказ от немецко-фашистского порабощения. Затем руководитель регионального отделения Российского союза ветеранов Магомед Гелисханов провел урок памяти и мужества на героических примерах защитников Отечества, оборонявших город в ходе Малгобекской оборонительной операции 1942 года. Он также выразил поддержку политике Президента и воинам российской армии, участвующим в спецоперации по установлению мира на Донбассе.

Участники автопробега посетили мемориальное братское захоронение на Терском хребте, где в период ВОВ проходила передовая линия обороны и где ежегодно поисковики с воинскими почестями проводят захоронение останков защитников Отечества, подымаемых из окопов и огневых точек в ходе полевых экспедиций в рамках Всероссийской Вахты памяти Поискового движения России.

В составе делегации автопробега было много членов студенческих поисковых отрядов Ростовской области, со многими из которых в разных регионах России, где прошли бои Великой Отечественной войны, встречался руководитель поискового движения Ингушетии Беслан Дзейтов. Вместе они обсудили планы на следующий поисковый сезон.

Завершилась встреча участников автопробега в ингушском городе воинской славы творческой программой, подготовленной молодежным крылом патриотического проекта «Дороги славы — наша история».