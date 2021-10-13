Городская детская поликлиника Назрани получила два новых аппарата для ультразвукового исследования

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В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» городская детская поликлиника Назрани получила два новых аппарата для ультразвукового исследования.

Эта новейшая система обеспечивает оперативное получение изображений, высокую достоверность диагностики и предназначена для решения самого широкого спектра диагностических задач, сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики.

«По сравнению с моделью прошлого поколения в новой технике значительно улучшены многие характеристики, влияющие на скорость работы специалиста. В частности, продолжительность исследований снижена на треть. Данная покупка позитивно скажется на работе нашей поликлиники, и маленькие пациенты смогут пройти диагностику в комфортных и современных условиях», — рассказала главврач поликлиники Хадишат Нальгиева.

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