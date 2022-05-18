Городу воинской славы Малгобеку вручат меч Победы

«В торжественном мероприятии примут участие председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, российские сенаторы, представители Минобороны страны, Герои Советского Союза, России и ветераны ВОВ, участники боевых действий и представители военно-патриотических общественных движений», — говорится в сообщении.

Малгобеку звание Город воинской славы было присвоено 8 октября 2007 года.