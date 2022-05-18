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Городу воинской славы Малгобеку вручат меч Победы

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9 июня в Зале Славы Центрального музея ВОВ представители совета федерации федерального собрания России вручат меч Победы городу воинской славы Малгобеку, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства Ингушетии.

«В торжественном мероприятии примут участие председатель совета федерации федерального собрания России Валентина Матвиенко, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, российские сенаторы, представители Минобороны страны, Герои Советского Союза, России и ветераны ВОВ, участники боевых действий и представители военно-патриотических общественных движений», — говорится в сообщении.

Малгобеку звание Город воинской славы было присвоено 8 октября 2007 года.

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