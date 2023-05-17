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Горский кадетский корпус в Ингушетии отмечает свое 29-летие

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Фото: пресс-служба Главы и правительства РИ

17 мая 1994 года вышел Указ президента Ингушетии Руслана Аушева «О создании Горского кадетского корпуса».

Как сообщили в правительстве региона, в этом учебном заведении дают не только серьезное образование, всестороннее воспитание, мужскую закалку, но и прививают высокопрофессиональные навыки.

Отмечается, что многие выпускники ГКК предпочли военную службу, к чему, собственно, их и готовили. Кадеты становятся достойными продолжателями героических традиций ингушского воинства.

Учебное заведение располагается недалеко от сельского поселения Сурхахи Назрановского района в окружении заповедного леса. Оно считается одним из самых престижных на Северном Кавказе.

Данное общеобразовательное учреждение с военным уклоном было создано 29 лет назад с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества. Из года в год выпускники Горского кадетского корпуса становятся лучшими студентами военных, гражданских вузов и достойно продолжают традиции российского офицерства.

 

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