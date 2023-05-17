Горский кадетский корпус в Ингушетии отмечает свое 29-летие

Как сообщили в правительстве региона, в этом учебном заведении дают не только серьезное образование, всестороннее воспитание, мужскую закалку, но и прививают высокопрофессиональные навыки.

Отмечается, что многие выпускники ГКК предпочли военную службу, к чему, собственно, их и готовили. Кадеты становятся достойными продолжателями героических традиций ингушского воинства.

Учебное заведение располагается недалеко от сельского поселения Сурхахи Назрановского района в окружении заповедного леса. Оно считается одним из самых престижных на Северном Кавказе.

Данное общеобразовательное учреждение с военным уклоном было создано 29 лет назад с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников Отечества. Из года в год выпускники Горского кадетского корпуса становятся лучшими студентами военных, гражданских вузов и достойно продолжают традиции российского офицерства.