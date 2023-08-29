Игра

Горсовет победил на брейн-ринге к годовщине образования Карабулака

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В мэрии Карабулака чествовали победителей интеллектуальной викторины, посвященной Дню города, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«На интеллектуальную викторину заявились восемь команд, они представляли органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, образовательные и молодёжные организации», — рассказали в мэрии.

Как отметил собеседник издания, традиционно игра проходила в два этапа: предварительный, состоящий из двух полуфиналов, и финальный. В первом раунде вопросы были связаны с знаковыми мировыми событиями и интересными фактами из всех сфер жизни. В решающей игре депутаты, муниципальные служащие и представители спортшколы демонстрировали знание родного города.

На последних секундах финального интеллект-баттла победу одержала команда городского совета депутатов, второе место в активе мэрии, на третьей позиции спортивная школа.

Сильнейшую тройку команд отметили ценными призами и грамотами, также памятными подарками поощрили остальных участников состязания.

В церемонии награждения принял участие глава муниципалитета Ахмед Дидигов. Он поздравил отличившихся, заверив, что власти и дальше планируют проводить различные спортивные и интеллектуальные соревнования, досуговые мероприятия, активно развивать молодёжную политику.

Напомним, Карабулак — третье по численности населения муниципальное образование в регионе после Назрани и самого молодого в республике города Сунжа. В городе активно развиваются сферы образования, здравоохранения, строятся новые школы и детсады, жильё, расширяется промышленная зона и реконструируются парки. Там проживает свыше сорока тысяч человек.

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