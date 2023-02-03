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Горсовет Сунжи Ингушетии запускает образовательный проект для детей участников СВО

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Городским советом депутатов Сунжи в ближайшее время будет запущен образовательный проект «СВОй урок» для детей участников специальной военной операции на Украине, а также малоимущих семей.

«Инициатор проекта известный спортсмен и учитель с солидным стажем, ныне председатель горсовета Ингисхан Оздоев считает, что подготовка к ЕГЭ и ОГЭ — это большая нагрузка на родителей, не многие семьи способны позволить себе услуги репетиторов, особенно, если главы семей находятся в зоне боевых действий», — сообщили газете «Ингушетия в пресс-службе городской мэрии.

Оздоев отметил, что «мы должны стать опорой для тех, кто в этом нуждается, сделать все, чтобы будущее детей было как можно более светлым и прогрессивным».

По словам собеседника издания, автор намерен представить проект «СВОй урок» на ближайшем заседании местного политического совета партии «Единая Россия», для дальнейшей его реализации.

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