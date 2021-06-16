Горячая линия

«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции будет организована в УФССП по Ингушетии

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«Горячая линия» для граждан по вопросам противодействия коррупции будет организована в четверг, 17 июня, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии.

«Позвонив по телефону 8 (8734) 55-10-49, каждый гражданин может сообщить о противоправных действиях судебных приставов и должностных лиц управления, о фактах проявления коррупции, нарушениях требований к служебному поведению и случаях конфликта интересов», — сообщил газете «Ингушетия» сотрудник пресс-службы ведомства.

По его словам, в этот день сотрудники отделения собственной безопасности УФССП будут принимать звонки с 9 до 18 часов. Конфиденциальность поступившей информации гарантирована.

Каждое обращение в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования при наличии в действиях должностных лиц нарушений.

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