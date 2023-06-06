Госавтодорнадзор по Ингушетии проверяет соблюдение требования по оснащению ТС системой ГЛОНАСС

В ходе проведенных ведомством рейдовых мероприятий привлечено четыре перевозчика к административной ответственности по ст. 14.1.2 КоАП РФ. В результате усилий, приложенных госинспекторами ТОГАДН по республике, руководителями транспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями, удалось установить подключение 59 единиц автомобильных транспортных средств в государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАС».

Для выполнения обязательного требования по оснащению транспортных средств системой ГЛОНАСС перевозчикам необходимо обратиться к официальным агентам «ГЛОНАСС».

Перечень и реквизиты агентов АО «ГЛОНАСС», имеющих право заключать от имени АО «ГЛОНАСС» договоры на подключение, доступны по ссылке https://aoglonass. ru/files/docs/perechen_predstavitel/perechen_agentov_a... на официальном сайте АО «ГЛОНАСС».

Систематические рейдовые профилактические мероприятия, проводимые Территориальным отделом Госавтодорнадзора по Ингушетии, направлены на снижение ДТП на автомобильных дорогах республики, установление правонарушителей в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок и грузов автомобильным транспортом, в том числе опасных грузов.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства РФ от 22 декабря 2020 года № 2216 утверждены Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 (пассажирские перевозки) и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации, которые вступили в силу с 1 сентября 2021 г. В соответствии с п. 39 «Положения о лицензировании деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами», утвержденного постановлением правительства РФ от 7 октября 2020 г. № 1616, нарушение вышеуказанного требования является грубым нарушением лицензионных требований, за совершение которого в соответствии с частью 4 статьи 14.1.2 КоАП РФ предусматривается ответственность в виде административного штрафа или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.