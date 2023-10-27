Госавтоинспекция Ингушетии призывает родителей контролировать детей в период каникул

«Уважаемые родители! Наступают долгожданные каникулы для школьников. В связи с этим призываем вас контролировать досуг своих детей во время каникул, исключить факты бесконтрольного пребывания школьников вблизи дорог. Осуществляйте свое движение только по тротуарам и пешеходным дорожкам, переходите дорогу в установленных для этого местах и только на разрешающий сигнал светофора. Научите ребенка смотреть по сторонам, а также оценивать скорость и направление движения машины, объясните, что мгновенно автомобиль не остановится», — говорится в обращении.

В месседже дорожных полицейских звучит просьба учесть, что с наступлением осени сокращается световой день, а потому необходимо обеспечить одежду ребенка яркими световозвращающими элементами, чтобы он был максимально заметен на проезжей части в темное время суток.

Подчеркивается, что, садясь в автомобиль, родителям необходимо пристегнуть своего ребенка, не забывать пристегиваться самим, что водителям стоит быть особенно внимательными вблизи детских учреждений, игровых площадок, во дворах, около нерегулируемых пешеходных переходов, так как перед автомобилем в любую минуту может внезапно появиться ребенок.