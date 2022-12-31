УГИБДД

Госавтоинспекция Ингушетии проводит акцию «Нетрезвый водитель»

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В период с 31 декабря по 8 будущего года января дорожные полицейские проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Об этом газете «Ингушетия» сообщила инспектор отдела по обеспечению БДД УГИБДД по республике Зара Ужахова.

«Цель мероприятия — профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения» — пояснила собеседница.

В рамках мероприятия пройдут массовые проверки водителей на выявление признаков опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП России в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления автотранспортом на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение (ст. 12.26 КоАП).

За повторное совершение таких правонарушений (управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК России.

«Госавтоинспекция Ингушетии призывает всех водителей не нарушать правила дорожного движения, так как последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения: пешеходов, пассажиров и других водителей. Если вы выпили, ни в коем случае не садитесь за руль» — добавила Ужахова.

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