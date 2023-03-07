Госавтоинспектор провела для юных пешеходов в школе Назрани урок безопасности

«Главная цель таких уроков — это закрепление полученных в процессе обучения в школе знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте. Школьникам были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные «дорожные ловушки», — отметили в ведомстве.

Также инспектор управления ГИБДД рассказала ученикам, что такое безопасный маршрут, для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в темное время суток.