Безопасность

Госавтоинспектор провела для юных пешеходов в школе Назрани урок безопасности

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Госавтоинспектор провела профилактическое мероприятие для учащихся начальных классов 12-й школы города Назрани, сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Главная цель таких уроков — это закрепление полученных в процессе обучения в школе знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте. Школьникам были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные «дорожные ловушки», — отметили в ведомстве.

Также инспектор управления ГИБДД рассказала ученикам, что такое безопасный маршрут, для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в темное время суток.

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