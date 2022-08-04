Профилактика ДТП

Госавтоинспекторы Ингушетии и общественник призвали водителей не превышать скорость

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Госавтоинспекторы Ингушетии с участием представителя общественного совета при МВД по республике Хусейна Амакова провели в столице региона профилактическое мероприятие «Не превышай скорость».

«Общаясь с автолюбителями, Хусейн Магометович обратил внимание на то, что превышение скоростного режима является распространенным нарушением, которое зачастую приводит к тяжким последствиям в результате дорожно-транспортных происшествий», — отметили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

В ходе мероприятия дорожные полицейские также рассказали гражданам о состоянии аварийности и предостерегли от нарушений ПДД. Сотрудники полиции напомнили, что при совершении маневра обгона водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна и он не создаст опасности и помех другим.

В Госавтоинспекции призвали участников дорожного движения быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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