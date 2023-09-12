Госавтоинспекторы Ингушетии начали цикл профилактических бесед со школьниками
В связи с началом нового учебного года дорожные полицейские проводят профилактические беседы со школьниками по теме безопасности, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции МВД по республике.
Накануне в школе номер один города Карабулака местные правоохранители встретились с учащимися начальных классов и рассказали им о том, как обезопасить себя на дороге и не попасть в беду.
Школьники узнали, что значит «слышать дорогу», как правильно выстроить свой маршрут из дома до школы и обратно.
Отмечается, что такого рода занятия в школах региона, направленные на обеспечение безопасности детей на дороге, будут проводиться и в дальнейшем.