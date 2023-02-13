Госавтоинспекторы Ингушетии напомнили родителям о детской безопасности на дороге

Госавтоинспекторы привели примеры автоаварий с участием детей, напомнили о необходимости соблюдать ПДД и уделять больше внимания обучению школьников основам безопасного поведения на дороге.

Также на встрече было отмечено, что при перевозке ребенка в салоне автомобиля, обязательно использование удерживающего устройства, так как именно оно является пассивной зашитой в случае ДТП. Полицейские подчеркнули, что родители должны быть примером для детей в неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.