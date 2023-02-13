Безопасность

Госавтоинспекторы Ингушетии напомнили родителям о детской безопасности на дороге

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Дорожные полицейские Назрановского района побывали на родительском собрании в первой школе сельского поселения Сурхахи, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

Госавтоинспекторы привели примеры автоаварий с участием детей, напомнили о необходимости соблюдать ПДД и уделять больше внимания обучению школьников основам безопасного поведения на дороге.

Также на встрече было отмечено, что при перевозке ребенка в салоне автомобиля, обязательно использование удерживающего устройства, так как именно оно является пассивной зашитой в случае ДТП. Полицейские подчеркнули, что родители должны быть примером для детей в неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

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