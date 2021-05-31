УГИБДД

Госавтоинспекторы Ингушетии привлекли к ответственности водителя после обращения жителя республики

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На официальный аккаунт Госавтоинспекции МВД по Ингушетии поступило обращение от жителя республики о грубом нарушении водителем правил дорожного движения. Изучив поступивший видеоматериал было принято решение об установлении личности и задержании нарушителя для привлечения к административной ответственности.

Водитель ВАЗ-211440 был остановлен на стационарном посту в городе Магасе, его вместе с машиной доставили в отделение полиции, где с нарушителем была проведена профилактическая беседа о недопущении нарушений ПДД. Свою вину мужчина признал и согласился со словами сотрудников полиции о том, что спешка не приводит к хорошим последствиям, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП России (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), что влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция МВД по Ингушетии обращается ко всем водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожной безопасности и помнить, что практически любой выезд на полосу встречного движения является маневром, представляющим опасность для жизни и здоровья участников дорожного движения.

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