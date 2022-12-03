Госавтоинспекторы Ингушетии призвали дошколят пользоваться удерживающими устройствами

«Отдельной темой беседы стало разъяснение необходимости использования детских удерживающих устройств при передвижении в салоне транспортных средств. Гости объяснили малышам, что при любой поездке необходимо пользоваться удерживающими устройствами, пристегиваться ремнем безопасности и не расстегивать его на протяжении всей поездки», — отметили в пресс-служба МВД по республике.

Также юным участникам дорожного движения разъяснили, что запрещено открывать двери в пути и отвлекать водителя.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы призывают родителей учить детей правильно переходить проезжую часть дороги и самим быть примером сознательного и ответственного поведения на дороге, соблюдать ПДД, оберегая жизнь и здоровье малышей», — добавили в пресс-службе.