Безопасность

Госавтоинспекторы Ингушетии провели со школьниками акцию «Безопасный переход»

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В крупнейшем сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии госавтоинспекторы вместе со школьниками провели акцию «Безопасный переход».

Полицейские призвали родителей-водителей сосредоточить все свое внимание на обеспечении безопасности детей на дороге, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Также правоохранители напомнили о том, что взрослым следует вместе с детьми пройти их маршрут «дом-школа-дом», объясняя и показывая, где безопаснее переходить проезжую часть дороги, как безопасно дойти до остановки общественного транспорта и на каких участках нужно быть особенно осторожными.

Кроме того, полицейские отметили, что в темное время суток юного пешехода обезопасят световозвращающие элементы.

«Самый главный совет всем родителям-водителям: будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте», — отметили в ведомстве.

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