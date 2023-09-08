Госавтоинспекторы Ингушетии провели со школьниками акцию «Безопасный переход»

Полицейские призвали родителей-водителей сосредоточить все свое внимание на обеспечении безопасности детей на дороге, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Также правоохранители напомнили о том, что взрослым следует вместе с детьми пройти их маршрут «дом-школа-дом», объясняя и показывая, где безопаснее переходить проезжую часть дороги, как безопасно дойти до остановки общественного транспорта и на каких участках нужно быть особенно осторожными.

Кроме того, полицейские отметили, что в темное время суток юного пешехода обезопасят световозвращающие элементы.

«Самый главный совет всем родителям-водителям: будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте», — отметили в ведомстве.