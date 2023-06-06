Рейд

Госавтоинспекторы Ингушетии задержали три автомобиля в ходе рейда

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Госавтоинспекторы Ингушетии задержали три автомобиля в ходе рейда в столице республики — Магасе, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Всего выявлено 60 административных правонарушений, в том числе — управление автомобилем без номеров, страховки и прав, не зарегистрированном в установленном порядке. Также нарушение правил применения ремней безопасности, неуплата административных штрафов в установленный срок.

В УГИБДД МВД по республике напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и призвали водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дороге.

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