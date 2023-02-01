Госавтоинспекторы провели в школе Магаса Ингушетии «Минутку безопасности»
Сотрудники Госавтоинспекции и подразделения ПДН провели с учащимися лицея города Магаса беседу на тему «Минутка безопасности», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
Правоохранители напомнили о необходимости соблюдения ПДД, рассказали о том, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Не оставили гости без внимания и правила безопасного пребывания в транспорте.
Детям разъяснили важность наличия световозвращающих элементов на одежде в темное время суток при движении по улице или дороге.
Госавтоинспекторы вручили школьникам памятки по безопасности дорожного движения и ответили на все их вопросы, говорится в релизе.