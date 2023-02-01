Безопасность

Госавтоинспекторы провели в школе Магаса Ингушетии «Минутку безопасности»

0

Сотрудники Госавтоинспекции и подразделения ПДН провели с учащимися лицея города Магаса беседу на тему «Минутка безопасности», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

Правоохранители напомнили о необходимости соблюдения ПДД, рассказали о том, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Не оставили гости без внимания и правила безопасного пребывания в транспорте.

Детям разъяснили важность наличия световозвращающих элементов на одежде в темное время суток при движении по улице или дороге.

Госавтоинспекторы вручили школьникам памятки по безопасности дорожного движения и ответили на все их вопросы, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ресурсный центр добровольчества Ингушетии провел мероприятие в назрановской школе
В Сунженском районе Ингушетии прошло мероприятие, посвященное адатам народа
В Ингушетии организуются мобильные бригады для проведения дополнительной иммунизации от полиомиелита
В городской школе Карабулака Ингушетии открылось первичное отделение «Движения первых»
Во всех районах Ингушетии в 2023 году энергетики отремонтируют 37 км ЛЭП
В мэрии Карабулака Ингушетии чествовали юного перспективного боксера Абдуллу Аушева
Юные ингушские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по тхэквондо
В пресс-центре газеты «Ингушетия» состоится презентация альбома «Ингушские орнаменты. 1924»
МВД по Ингушетии подвело итоги работы за 2022 год
За два месяца житель Ингушетии унес из неработающего кафе двери, окна и отопительные радиаторы
В городе Малгобеке Ингушетии загорелся жилой дом

Главное

Яндекс.Метрика

 