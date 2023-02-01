Госавтоинспекторы провели в школе Магаса Ингушетии «Минутку безопасности»

Правоохранители напомнили о необходимости соблюдения ПДД, рассказали о том, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Не оставили гости без внимания и правила безопасного пребывания в транспорте.

Детям разъяснили важность наличия световозвращающих элементов на одежде в темное время суток при движении по улице или дороге.

Госавтоинспекторы вручили школьникам памятки по безопасности дорожного движения и ответили на все их вопросы, говорится в релизе.