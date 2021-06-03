Профилактика ДТП

Госавтоинспекторы совместно с молодежным ведомством Ингушетии провели профилактическое мероприятие «Мусульманин за рулем»

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Сотрудники Управления Госавтоинспекции МВД по Ингушетии, представители Комитета по делам молодёжи республики и студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий провели в городе Сунжа профилактическое мероприятие «Мусульманин за рулем».

В ходе мероприятия водителям транспортных средств раздавали буклеты, в которых содержится не только информация о том, какие наказания ждут нарушителей правил дорожного движения с юридической точки зрения, но и о неприятии нарушений правил поведения на дорогах с точки зрения ислама.

«Тем самым мы призвали участников дорожного движения к терпимости и спокойствию и к соблюдению требований ПДД», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы акции.

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