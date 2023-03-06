«Цель акции — привлечение внимания взрослых к вопросам обеспечения безопасности детей-пассажиров. Правоохранители провели разъяснительную работу с водителями и вручили им листовки-обращения о целесообразности применения детских удерживающих устройств», — отметили в ведомстве.

Участники дорожного движения поддержали инициативу сотрудников ГИБДД и отмечали, что привлекать внимание родителей к безопасности детей необходимо постоянно, а такие мероприятия могут спасти жизнь не одному ребенку, говорится в релизе.