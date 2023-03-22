Безопасность

Госавтоинспекторы вместе с детьми провели урок безопасности в школе села Али-Юрт Ингушетии

0

Сотрудники управления ГИБДД по республике вместе с детьми провели открытый урок «Правила дорожного движения — залог безопасности» в школе сельского поселения Али-Юрт Назрановского района.

Главная цель таких уроков — это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте. Школьники рассказали своим сверстникам и гостям о наиболее часто встречающихся опасных «дорожных ловушках», сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Дорожные полицейские, в свою очередь, напомнили детям, что такое безопасный маршрут, для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в темное время суток.

«Педагоги образовательного учреждения поблагодарили автоинспекторов за интересное и полезное занятие, а школьники пообещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать ПДД», — отметили в силовом ведомстве.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии правоохранители задержали мужчину за кражу 8 коробок шоколада «Мерси»
Житель Ингушетии обвиняется в покушении на дачу взятки полицейскому
Калиматов с делегацией Минкультуры России и меценатом Гуцериевым побывал в горной Ингушетии
Семьи участников СВО должны пользоваться полным пакетом социальных и медицинских услуг — Глава Ингушетии
Из Ингушетии весной на службу в армии будет призвано 250 человек
Житель Ингушетии отработает 320 часов за езду в нетрезвом состоянии
Главе Ингушетии представили нового руководителя ОФСИН по республике Сергея Меньшова
В Ингушетии подвели итоги чемпионата республики по футзалу сезона 2022-2023
Жителя Ингушетии оштрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
В селе Южное Малгобекского района Ингушетии появится новый ФАП
В Коммолодежи Ингушетии провели круглый стол по профилактике наркомании и распространения ВИЧ

Главное

Яндекс.Метрика

 