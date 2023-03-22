Госавтоинспекторы вместе с детьми провели урок безопасности в школе села Али-Юрт Ингушетии

Главная цель таких уроков — это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте. Школьники рассказали своим сверстникам и гостям о наиболее часто встречающихся опасных «дорожных ловушках», сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Дорожные полицейские, в свою очередь, напомнили детям, что такое безопасный маршрут, для чего нужны световозвращающие элементы на одежде и как они помогают пешеходам в темное время суток.

«Педагоги образовательного учреждения поблагодарили автоинспекторов за интересное и полезное занятие, а школьники пообещали быть внимательными на дороге и всегда соблюдать ПДД», — отметили в силовом ведомстве.