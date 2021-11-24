Госдумой принят закон об ограничении выдаваемых гражданам необеспеченных кредитов

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, с 1 января 2022 года ЦБ сможет ограничивать объемы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает обоснованным принятие таких мер в сложившихся на рынке потребительского кредитования условиях.

По данным Центрального банка, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами: за девять месяцев с начала года рост составил 16%. При этом доля тех, кто платит 80 и более процентов своего дохода на погашение кредитов и займов, составляет более 30%.

Поручение о принятии соответствующего закона утвердил Президент России по итогам состоявшегося 28 сентября совещания по экономическим вопросам.

Положения закона не будут применяться к потребительским кредитам и займам, обязательства по которым обеспечены ипотекой. Кроме того, исключение будет сделано для образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.