Госфилармония Ингушетии провела концерт в рамках проекта «Культура для школьников»

Проект, разработанный Министерством культуры РФ совместно с Министерством образования РФ и компанией «Яндекс», состоит из трех блоков: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура». В Доме культуры сельского поселения Алкун состоялось первое мероприятие блока «Культпоход». В программу концерта «Шедевры музыки» вошли выступления лучших мастеров вокала ингушской филармонии.

Напомним, проект «Культура для школьников» представляет собой цикл мероприятий, включающий в себя исследовательские, просветительские и творческие акции, направленные на вовлечение школьников разных возрастов в изучение и популяризацию многонациональной традиционной культуры народов Российской Федерации.

Цель проекта — знакомство подрастающего поколения с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса школьников к народным традициям, понимание их особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества.