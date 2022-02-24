Концерт

Госфилармония Ингушетии провела концерт в рамках проекта «Культура для школьников»

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Государственная филармония имени Ахмета Хамхоева провела в Ингушетии первый концерт в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», сообщила пресс-служба учреждения.

Проект, разработанный Министерством культуры РФ совместно с Министерством образования РФ и компанией «Яндекс», состоит из трех блоков: «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура». В Доме культуры сельского поселения Алкун состоялось первое мероприятие блока «Культпоход». В программу концерта «Шедевры музыки» вошли выступления лучших мастеров вокала ингушской филармонии.

Напомним, проект «Культура для школьников» представляет собой цикл мероприятий, включающий в себя исследовательские, просветительские и творческие акции, направленные на вовлечение школьников разных возрастов в изучение и популяризацию многонациональной традиционной культуры народов Российской Федерации.

Цель проекта — знакомство подрастающего поколения с базовыми основами традиционной народной культуры, формирование интереса школьников к народным традициям, понимание их особенностей и взаимосвязи отдельных сфер народного творчества.

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