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Господдержка в виде социальных выплат станет существенной прибавкой к семейному бюджету — Калиматов

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что государственная поддержка в виде социальных выплат в 2022 году, о чем сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, станет существенной прибавкой к семейному бюджету.

«Для регионов с социально ориентированным бюджетом, в частности, таких, как Ингушетия — это хорошая новость. У нас в большинстве семей по 4-5 и более детей, в регионе в последние годы уровень безработицы снижается медленно, низкие доходы населения сказываются и на его благосостоянии. В такой ситуации, естественно, государственная поддержка в виде социальных выплат станет существенной прибавкой к семейному бюджету», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Ранее в ходе пленарной сессии третьего Евразийского женского форума Котяков рассказал, что в 2022 году правительство России выделит регионам на поддержку семей с детьми 900 млрд рублей. Указанные средства будут направлены через Пенсионный фонд и ФСС, уточнил он.

Напомним, в апреле этого года в своем Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин заявил, что пандемия Covid-19 обострила проблему социального неравенства. Глава государства дал поручение правительству подготовить комплекс мер для поддержки семей и беременных женщин.

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