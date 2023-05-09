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Гостем «Полдника с художником» в музее ИЗО Ингушетии станет Алихан Майриев

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Гостем очередного эфира «Полдника с художником» в музее изобразительных искусств Ингушетии станет Алихан Майриев, сообщил нашему изданию представитель учреждения.

Как проинформировал наш собеседник, запись музейно-телевизионного проекта состоится 10 мая. Член регионального Союза художников Алихан Берснакович Майриев расскажет участникам программы о своем творчестве и поделится своими идеями.

«Полдник с художником» — это отличная возможность окунуться в мир искусства за чашкой чая в компании с талантливым живописцем. Принять участие в проекте могут все обладатели «Пушкинской карты», — добавил собеседник.

Билеты можно приобрести по ссылке https://vmuzey. com/event/poldnik-s-hudozhnikom-2.

Фото: Государственный музей ИЗО Ингушетии

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