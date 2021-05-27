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Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии исполнилось 28 лет

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Сегодня, 27 мая, Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии исполнилось 28 лет, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Глава ведомства Темерлан Дзейтов от имени деятелей культуры и искусства республики поздравил директора музея Любовь Тумгоеву и ее коллектив с этой знаменательной датой.

«Любое мероприятие в стенах музея становится большим событием в культурной и общественной жизни республики и настоящим праздником для многочисленных посетителей учреждения. В музее представлены произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в которых отображается история нашего замечательного края и древние самобытные обычаи ингушского народа», — отметил министр.

По его словам, музей продолжает развиваться: коллекции пополняются и организуются новые программы для посетителей — и в этом заслуга всего коллектива.

«Вы искренне служите делу духовного и нравственного просвещения, сохранения и приумножения нашего богатейшего историко-культурного наследия, воспитания молодых граждан региона. Коллектив музея бережно хранит и приумножает традиции, и я уверен, что здесь всегда будет много гостей», — сказал Дзейтов.

Он выразил музейным работникам признательность за добросовестный труд, высокий профессионализм и пожелал им здоровья, успехов, благополучия, новых просветительских проектов, научных открытий и ярких выставок.

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