Юбилей

Государственной филармонии Ингушетии — 30 лет

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На фото: проект здания ингушской филармонии

Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева сегодня, 6 апреля, исполнилось 30 лет. Она была создана постановлением Совета министров Республики Ингушетия от 6 апреля 1993 года No 37 «Об образовании новых и придании государственного республиканского статуса ряду существующих учреждений культуры».

За 30 лет своей деятельности филармония стала одной из самых авторитетных концертных площадок Ингушетии. Помимо участия в крупных республиканских и федеральных мероприятиях, артисты филармонии выступают в благотворительных концертах для детей-инвалидов, в школах-интернатах и других учреждениях.

В скором будущем для филармонии будет построено новое здание в столице Ингушетии Магасе, оснащенное всем необходимым оборудованием. Творческие коллективы получат прекрасную репетиционную базу, насыщенную концертную жизнь в собственных стенах, а также возможность сотрудничать с лучшими концертмейстерами, дирижерами и артистами.

Поскольку в нынешнем году официальная дата образования филармонии совпала с месяцем Рамадан, то празднование юбилея перенесено на лето. 5 июля в городе Сунжа филармония планирует провести большой юбилейный концерт, рассказал представитель пресс-службы учреждения.

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