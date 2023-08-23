Готовность к сдаче детского сада в селе Кантышево проверили единороссы Ингушетии

В здании предусмотрены спальни, игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, столовая и медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. На территории детского сада оборудованы игровые площадки, территория облагорожена.

Здесь же представители «ЕР» провели «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

В пресс-службе РИК ИРО ВПП «Единая Россия» напомнили, что в рамках проекта «Партийный десант» единороссы контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты совместно организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.