Народная программа

Готовность к сдаче детского сада в селе Кантышево проверили единороссы Ингушетии

0

Секретарь отделения «Единой России» Назрановского района Магомед-Башир Муталиев, глава сельского поселения Кантышево Магомед Зурабов, секретарь первичного отделения партии Мурад Чумаков и депутаты населенного пункта проверили готовность к сдаче детского сада на 220 мест.

В здании предусмотрены спальни, игровые комнаты, спортивный и музыкальный залы, столовая и медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. На территории детского сада оборудованы игровые площадки, территория облагорожена.

Здесь же представители «ЕР» провели «круглый стол», на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

В пресс-службе РИК ИРО ВПП «Единая Россия» напомнили, что в рамках проекта «Партийный десант» единороссы контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты совместно организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии арестовали налогового инспектора за взятку
В Ингушетии очистят русла рек Сунжа и Асса
В Ингушетии дошкольным образованием охвачено 96,5% детей
В Ингушетии запустили портал для потенциальных инвесторов
Судебные приставы Ингушетии взыскали 140 тыс. рублей долга по налогам
Ингушское региональное отделение «СоюзМаш России» приняло участие в донорской акции
За мошенничество в сфере страхования будут судить жителя Ингушетии
Закупленные фондом «Сафмар» 265 тыс. учебников распределяют по школам Ингушетии
Египтянин привез в Ингушетию из Татарстана более 100 граммов мефедрона
Неизвестный в магазине выстрелил в ногу жителю Ингушетии
Покупатель «забыл» заплатить жителю Ингушетии 720 тыс. рублей за коров

Главное

Яндекс.Метрика

 