Водоснабжение

Готовность модернизируемого водозабора в Ингушетии составляет 75%

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Готовность модернизируемого Альтиевского водозабора в Ингушетии составляет 75%. Об этом сообщил вице-премьер республики Тимур Фаттахов, в ходе совещания в режиме видеосвязи под руководством заместителя министра строительства и ЖКХ России Алексея Ересько.

Он отметил, что завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

«Мы идем с небольшим отставанием от графика в связи с необходимостью его корректировки. Однако все запланированные скважины пробурены. Сейчас мы на этапе благоустройства двора — необходимо закончить асфальтирование площадок, устройство внутреннего ограждения, видеонаблюдения», — сообщил вице-премьер.

Как отметили в пресс-службе и правительства региона, бурение дополнительных скважин позволит увеличить дебит воды на 24 тыс. м3 в сутки.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что модернизация Альтиевского водозабора предполагает строительство десяти новых скважин, насосной станции второго подъема, канализационной насосной станции и напорного канализационного коллектора для отвода хозяйственно-бытовых стоков.

На эти цели планируется направить 426 млн рублей. Средства региону выделили по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и федерального проекта «Чистая вода».

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