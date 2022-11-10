Готовность «Россети Северный Кавказ» к ОЗП подтверждена паспортом Минэнерго России

Паспорт готовности утвержден приказом Минэнерго от 03 ноября 2022 года (№ 1185), сообщает пресс-служба компании.

Подготовку энергообъектов группы «Россети Северный Кавказ» к текущему осенне-зимнему периоду осуществляли порядка 2,5 тыс. специалистов в семи регионах СКФО. Реализовав ремонтную программу по основным электросетевым объектам в установленные плановые сроки и в полном объеме, энергетики при этом ряд ключевых показателей выполнили с превышением плана. Так, в текущем году в рамках программы технического обслуживания и ремонтов группой «Россети Северный Кавказ» отремонтировано около 3,3 тыс. трансформаторных подстанций (ТП) — это составляет 103 % от плановых задач. Почти на 5 % перевыполнен план ремонтов трансформаторов ТП. Энергетики при выполнении отраслевых задач обеспечены необходимой спецтехникой и средствами защиты.

«Россети Северный Кавказ» — крупнейшая электросетевая компания Северо-Кавказского федерального округа, которая осуществляет деятельность на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане (в лице филиалов) и в Чеченской Республике (в лице управляемого АО «Чеченэнерго»).

Напомним, группа «Россети» в 2022 году существенно увеличила объемы ремонтных работ на Северном Кавказе.