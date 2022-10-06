Готовность школы на 720 мест власти города Назрани Ингушетии оценивают на 80%

«Учитывая демографический рост в республике и тот факт, что Назрань является самым большим населенным пунктом в нашем регионе, возникает необходимость строительства новых общеобразовательных учреждений. Школа на 720 мест позволит разгрузить другие учебные заведения города», — отметили в пресс-службе мэрии.

Там также напомнили, что в Назрани в данный момент строятся четыре школы в рамках национального проекта «Образование», две из которых уже на стадии ввода в эксплуатацию.

Кроме того, завершается и возведение детского сада в рамках нацпроекта «Демография» на улице Газдиева в центральном округе города.