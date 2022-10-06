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Готовность школы на 720 мест власти города Назрани Ингушетии оценивают на 80%

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Глава администрации города Назрани Урусхан Евлоев, после проверки хода строительства четвертой школы по проспекту Базоркина, отметил, что работы уже завершены на 80%.

«Учитывая демографический рост в республике и тот факт, что Назрань является самым большим населенным пунктом в нашем регионе, возникает необходимость строительства новых общеобразовательных учреждений. Школа на 720 мест позволит разгрузить другие учебные заведения города», — отметили в пресс-службе мэрии.

Там также напомнили, что в Назрани в данный момент строятся четыре школы в рамках национального проекта «Образование», две из которых уже на стадии ввода в эксплуатацию.

Кроме того, завершается и возведение детского сада в рамках нацпроекта «Демография» на улице Газдиева в центральном округе города.

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