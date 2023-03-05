Готовность техники к весенним полевым работам в Ингушетии составляет 95%

Отмечалось, что в настоящее время в регионе завершена подкормка озимых зерновых культур на площади 28 676 га. Более 45% посевов находятся в хорошем состоянии, 54,7% — в удовлетворительном.

Для проведения весенних полевых работ имеются 580 тракторов и 690 единиц прицепного инвентаря. Готовность техники составляет 95%.

В республиканском Минсельхозе выразили уверенность, что сезонные работы будут проведены качественно и в оптимальные агротехнические сроки.

По словам Патрушева, состояние озимых в целом по России лучше, чем в среднем за последние 5 лет.

«Во всех регионах к моменту выхода в поля должна быть полноценная обеспеченность и готовность семян, ГСМ, техники, минеральных удобрений средств защиты растений. Рассчитываем, что посевная у нас пройдет штатно и обеспечит нам достойный урожай в 2023 году», — отметил министр, информирует пресс-служба Минсельхоза республики.