Гран-при кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии завоевал художественный фильм «Небо»
Обладателем Гран-при VIII Международного кинофестиваля «Золотая башня», прошедшего в Ингушетии с 25 по 28 декабря, стал художественный фильм «Небо» режиссера Игоря Копылова, сообщает ТАСС.
Приз за лучшую женскую роль жюри присудило Марии Мироновой, сыгравшей в фильме «Небо» Гелену, жену главного героя Олега Сошникова.
Главные герои фильма — российские военные лётчики, оказавшиеся в Сирии осенью 2015 года. Картина основана на реальных событиях и повествует о подвиге российского летчика подполковника Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем. При этом создатели фильма подчёркивают, что стремились показать собирательные образы без стопроцентного соответствия реалиям. Пешков стал прототипом главного героя подполковника Сошникова, штурман Константин Мурахтин — прототипом капитана Муравьёва.
Всего в программе конкурсных показов кинофестиваля «Золотая башня» было заявлено свыше 50 художественных и документальных картин из разных регионов России, в том числе республик СКФО, а также из Узбекистана, Казахстана, Киргызстана, Таджикистана, Китая, ЮАР, Малайзии и Ирана.