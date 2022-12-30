Кинофестиваль

Гран-при кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии завоевал художественный фильм «Небо»

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Обладателем Гран-при VIII Международного кинофестиваля «Золотая башня», прошедшего в Ингушетии с 25 по 28 декабря, стал художественный фильм «Небо» режиссера Игоря Копылова, сообщает ТАСС.

Приз за лучшую женскую роль жюри присудило Марии Мироновой, сыгравшей в фильме «Небо» Гелену, жену главного героя Олега Сошникова.

Главные герои фильма — российские военные лётчики, оказавшиеся в Сирии осенью 2015 года. Картина основана на реальных событиях и повествует о подвиге российского летчика подполковника Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем. При этом создатели фильма подчёркивают, что стремились показать собирательные образы без стопроцентного соответствия реалиям. Пешков стал прототипом главного героя подполковника Сошникова, штурман Константин Мурахтин — прототипом капитана Муравьёва.

Всего в программе конкурсных показов кинофестиваля «Золотая башня» было заявлено свыше 50 художественных и документальных картин из разных регионов России, в том числе республик СКФО, а также из Узбекистана, Казахстана, Киргызстана, Таджикистана, Китая, ЮАР, Малайзии и Ирана.

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