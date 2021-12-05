Гран-при VII Международного кинофестиваля «Золотая башня» в Ингушетии получил фильм «Славные сыны Кавказа»

Лучшим документальным фильмом признана картина «Россия — феникс», а ингушским «Новая жизнь древнего Магаса», лучшим Северо-Кавказским фильмом — «Почтовый марафон».

В церемонии закрытия фестиваля, прошедшей в центре культурного развития Магаса, побывала вице-премьер Марьям Амриева. Она подчеркнула, что из года в год это событие приобретает все более важный статус индустриальной площадки для кинематографистов из разных уголков мира, где обсуждаются проблемы современного кинематографа.

«Так, он расширяет свои горизонты, продолжая служить сохранению культурных традиций и исторической памяти народов, объединяя не только любителей кинематографа, но и тех, кто неравнодушен к его актуальным темам — верности Родине и приверженности семейным ценностям. Желаю фестивалю развития и успехов, и чтобы он продолжал радовать нас еще многие годы, открывая новые таланты», — цитирует Амриеву пресс-служба Главы и правительства республики.

Отмечатся, что обладателями призов жюри стали фильмы «Дорога в Эдем» (Кыргызстан) и «Неволя» (Узбекистан).

Для гостей мероприятия была организована насыщенная концертная программа, в которую вошли выступления заслуженного артиста России Тимофея Федорова, народного артиста региона Алаудина Эсмурзиева, солистки-инструменталистки Культурно-технического центра Магаса Зухры Нальгиевой, сыгравшей на скрипке, солистов государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Тамилы Хаштыровой и Ислама Досхоева, исполнивших ингушский свадебный танец, народной артистки Зары Базоркиной и других.

Собравшимся также представилась возможность посмотреть редкие архивные кадры Назрани, снятые в начале прошлого столетия. Исторические видеокадры хранились в Государственном архиве кинофотодокументов и были преподнесены в дар республике в честь 240-летия города.