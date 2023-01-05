Гранты

Грантовую поддержку в размере 30 млн рублей получила молодежь Ингушетии в прошлом году

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Молодежь Ингушетии в 2022 году получила грантовую поддержку в размере 30 млн 600 тыс. рублей, что на 40% больше, чем за прошлый год — 21 млн 800 тысяч, сообщил на встрече с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым руководитель регионального комитета по делам молодежи Адам Мальсагов.

«Такая активность и успехи наших юношей и девушек говорят о наличии у них талантов, целеустремленности, решительности. Продолжайте практику поддержки и информирования молодежи на пути достижений и получения грантов, для многих это станет стартом их карьеры и профессионального роста, реализации бизнес-инициатив и укрепления общественно-политической сознательности, патриотизма, ведь направления, по которым выдаются гранты разнообразны, но всегда полезны», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

По словам Мальсагова, федеральным агентством по делам молодежи ежегодно распределяется более 2,5 млрд рублей в качестве грантовых средств. КДМ Ингушетии активно проводится работа по вовлечению молодежи в социальное проектирование и участие в грантовых конкурсах. Для этого реализуется цикл встреч со студентами Ингушского Госуниверситета и колледжей. Для проведения курсов обучения приглашены федеральные и региональные эксперты ФАДМ, организовано более 30 мероприятий с общим охватом более 5 тыс. человек.

«На площадке форума «Таргим» было разыграно 3,5 млн поддержки в рамках Всероссийского грантового конкурса. На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Машук» наша делегация заняла первое место и по сумме грантов, и по количеству победителей: из 22 грантополучатей со всей России у нас 5 победителей, которые принесли в копилку региона 21% общего бюджета форума. Всероссийский форум волонтеров-медиков, который проходил в Москве на ВДНХ разыграл 3 млн рублей, 51% (1,6 млн) из которого получили представители республики. На Северо-Кавказском конкурсе среди НКО Ингушетия также заняла первое место среди субъектов СКФО, победителями стали 5 организаций с общей суммой 6 млн 350 тыс. рублей», — подытожил руководитель комитета по делам молодежи.

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