Трудовые мигранты

Гражданин Киргизии в Ингушетии организовал незаконную миграцию

0

В отношении 31-летнего гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.

Как отметил собеседник издания, мужчина в период с декабря 2022-го по июнь текущего года разместил в арендованном у частной фирмы здании пятерых жителей Азербайджана, не имевших регистрации на территории России и трудовых патентов.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд.

 

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Заместитель полпреда Президента России в СКФО провел прием граждан в Ингушетии
В Ингушетии практически завершен сев озимых
В ОФСИН по Ингушетии вручили знамя ветеранской организации
В Ингушетии прошел семинар для ветврачей и фермеров
Уроженцы Ингушетии стали победителями чемпионата Юга Германии по дзюдо
В Малгобеке 16 ноября отключат свет
В Ингушетии проходит религиозный форум по укреплению межнациональных отношений
Перевозчика древесины ценной породы задержали в Ингушетии
Разыскиваемый по ДТП в Краснодаре автомобиль обнаружили в Ингушетии
Более 90 правопреемников в Ингушетии получат пенсионные накопления умерших родственников
В Назрани до конца года благоустроят три сквера и улицу

Главное

Яндекс.Метрика

 