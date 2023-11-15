Гражданин Киргизии в Ингушетии организовал незаконную миграцию
В отношении 31-летнего гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике.
Как отметил собеседник издания, мужчина в период с декабря 2022-го по июнь текущего года разместил в арендованном у частной фирмы здании пятерых жителей Азербайджана, не имевших регистрации на территории России и трудовых патентов.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд.