Грэпплинг

Грепплеры из Сунженского района Ингушетии завоевали 17 медалей на турнире в Санкт-Петербурге

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Команда из Ингушетии по грепплингу под руководством тренера спортивной школы Сунженского муниципального района Имрана Магомадова успешно выступила на турнире WORLD AGML CHAMPIONSHIPS 2021 в Санкт-Петербурге.

Команда «SABR JIU-JITSU» показала высокий уровень подготовки, завоевав 11 золотых и 6 серебряных медалей.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, призёрами этих соревнований стали Оздоев Мухаммад (45 кг), Дзангиев Ахмад-Шах (50 кг), Цомаев Дени (66 кг), Терлоев Сайфуллах (71 кг), Саламов Хасан (58 кг), Тебоев Иброхим (63 кг), Дзейтов Мовлат (69 кг), Парагульгов Хадис (40 кг), Бехоев Иброхим (45 кг).

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