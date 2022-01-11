Группа ингушских медиков проходит практику по лечению Covid-19 на базе одной из московских клиник

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Группа ингушских медиков в количестве 13 человек проходит двухнедельную практику по лечению новой коронавирусной инфекции с использованием инновационных подходов на базе одной из московских клиник.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, посланцы четырёх медицинских учреждений региона, на базе которых размещены ковидные госпитали, уже прибыли в 52-ую московскую клиническую больницу.

Поездка ингушских медиков организована при содействии депутата Госдумы Бекхана Барахоева и при поддержке Минздрава региона.

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