Группа ингушских медиков проходит практику по лечению Covid-19 на базе одной из московских клиник

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, посланцы четырёх медицинских учреждений региона, на базе которых размещены ковидные госпитали, уже прибыли в 52-ую московскую клиническую больницу.

Поездка ингушских медиков организована при содействии депутата Госдумы Бекхана Барахоева и при поддержке Минздрава региона.