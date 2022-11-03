Группа «САФМАР» Михаила Гуцериева значительно увеличит объем инвестиций в развитие Ингушетии

Гуцериев посетил ряд социальных объектов в Джейрахском районе и городе Сунжа, а также принял участие в совещании, посвященном будущему сотрудничеству Группы «САФМАР» и республики с участием Калиматова и членов кабинета министров. Мероприятие проходило в здании аэропорта «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова. Примечательно, что аэропорт был построен в 1997 году в рамках деятельности Зоны экономического благоприятствования «Ингушетия», созданной Гуцериевым, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель субъекта подробно ознакомил известного бизнесмена и мецената с текущей социально-экономической ситуацией в Ингушетии, рассказав, что из-за большой кредитной задолженности республика уже третий год находится под бюджетными мерами принуждения и ограничена в своих расходах. В то же время перед руководством стоит много важных задач, связанных с развитием социальной сферы, строительством новых и ремонтом существующих школ, детских садов, медучреждений, спортивных комплексов, объектов культуры. Частично вопрос решается за счет национальных проектов, средства в рамках которых формируют почти третью часть бюджета региона — 12 млрд рублей.

«В регионе создана юридическая база, которая дает инвестору возможность избежать бюрократических барьеров и сразу приступить к реализации инвестиционного проекта. Также предусмотрены налоговые преференции, когда в течение 5 лет инвестора освобождают от налога на имущество организации и уплачивают минимальную арендную плату за арендуемую землю. Мы рады всем, кто готов вкладывать средства в развитие республики, развивать здесь свой бизнес. Вы известны своей щедрой благотворительностью, и мы безмерно рады, что в это сложное — и в политическом, и в экономическом контексте — время вы изъявили желание помочь республике и построить здесь объекты социальной инфраструктуры, в которых Ингушетия остро нуждается. Главная цель моей деятельности на посту Главы региона — повысить качество жизни жителей Ингушетии и улучшить их благосостояние. Приятно видеть, что в этом наши с вами задачи совпадают», — отметил Калиматов в ходе двусторонней встречи.

В свою очередь Гуцериев заявил о своей готовности помогать республике.

«Для меня посещение родной Ингушетии всегда вызывает особые чувства. В последние годы я вижу, как экономическая и социальная ситуация в республике становится лучше, как много делается руководством региона для того, чтобы жители Ингушетии могли реализовать себя и достойно жить на родине. Группа «САФМАР» вкладывает много средств в развитие российских регионов, в том числе в восстановление культурных объектов на территории Ингушетии. Мы планируем значительно увеличить объем инвестиций в социальную и промышленную инфраструктуру республики, чтобы помочь руководству с ключевыми задачами по развитию региона», — сказал бизнесмен.

Михаил Гуцериев — российский предприниматель, поэт, меценат. Основатель промышленно-финансовой группы «САФМАР», которая входит в топ-10 крупнейших корпораций России. Михаил Гуцериев широко известен своей меценатской деятельностью, которой активно занимается на протяжении своей предпринимательской карьеры.

В 2013 году Гуцериев учредил благотворительный фонд «САФМАР», который реализует более 60 целевых программ в 27 регионах России. У фонда девять основных направлений деятельности, среди которых образование, духовные ценности, спорт, помощь одарённым детям, работы по возведению и реконструкции храмов, мечетей и синагог, помощь малоимущим. Ежегодно БФ «САФМАР» направляет на реализацию благотворительных проектов более 2 млрд рублей.