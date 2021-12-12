Транспорт

Грузовые перевозки на дорогах Ингушетии будет контролировать спецтранспорт

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В Ингушетии появился специализированный автомобиль по весогаборитному контролю грузового транспорта, сообщили газете «Ингушетия» в Ространснадзоре.

«В рамках поручения Главы Ингушетии, данного на встрече с руководителем МТУ Ространснадзора, Минпромсвязи республики, был приобретен и сдан в эксплуатацию комплекс весового контроля, предназначенного для контроля за грузовыми перевозками в регионе», — сказал собеседник.

По его словам, данный автофургон оснащен всем необходимым оборудованием, которое применяется для получения точных данных о весовых параметрах транспортных средств.

«Это оборудование позволяет контролировать соблюдение грузоперевозчиками требований нормативных правовых актов при перевозках тяжеловесных грузов. В специальном автофургоне есть и рабочее место оператора, который осуществляет взвешивание большегрузного автотранспорта», — добавили в ведомстве.

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