Грузовые перевозки на дорогах Ингушетии будет контролировать спецтранспорт

«В рамках поручения Главы Ингушетии, данного на встрече с руководителем МТУ Ространснадзора, Минпромсвязи республики, был приобретен и сдан в эксплуатацию комплекс весового контроля, предназначенного для контроля за грузовыми перевозками в регионе», — сказал собеседник.

По его словам, данный автофургон оснащен всем необходимым оборудованием, которое применяется для получения точных данных о весовых параметрах транспортных средств.

«Это оборудование позволяет контролировать соблюдение грузоперевозчиками требований нормативных правовых актов при перевозках тяжеловесных грузов. В специальном автофургоне есть и рабочее место оператора, который осуществляет взвешивание большегрузного автотранспорта», — добавили в ведомстве.